Вирусолог рассказал, насколько "британский" штамм коронавируса опасен для россиян

На прошлой неделе в Великобритании заявили о распространении в стране нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее первоначального варианта. Сейчас мутацию вируса выявили уже в нескольких странах мира, в том числе в Дании, Нидерландах и Австралии, и он продолжает распространяться высокими темпами по планете. Выясняем, насколько опасен новый штамм коронавируса и дойдет ли он и до России.

Новый COVID-19

Фото: Chris Jackson/Pool Photo via AP

Впервые о новой мутации коронавируса сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 декабря. В Службе общественного здравоохранения Англии уточнили, что новый вариант коронавируса выявили в Британии еще в сентябре, а к концу ноября он распространился на всем юго-востоке страны. Премьер-министр Борис Джонсон позднее заявил, что мутация коронавируса на 70% заразнее первоначального варианта. Однако, по его словам, эксперты пока не подтвердили, что новый вирус может быть более смертельным, чем предыдущий штамм.

Тем не менее новая инфекция распространяется высокими темпами. Мутировавший вирус уже обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Также отдельные случаи выявили в ЮАР и Италии. После этого более 20 стран временно ограничили авиасообщение с Великобританией. О перерыве в полетах уже объявили в Португалии, Германии, Австрии, Франции, Канаде, Турции и Швейцарии.

Россия с 22 декабря также приостанавливает на неделю авиасообщение с Великобританией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в стране внимательно отслеживают информацию о мутации коронавируса. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович подчеркнула, что каждому государству стоит принимать индивидуальное решение по ограничению авиасообщения, основываясь на сделанных выводах.

По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, российская вакцина "Спутник V" обладает высокой эффективностью и против новых мутаций коронавируса, обнаруженных в странах Европы. В ходе испытаний прививка работала даже в случае изменений в S-белке. В Роспотребнадзоре также считают, что мутации редко влияют на вирусную приспособленность и почти никогда не влияют на клинический исход.

"Все срочно пытаются выехать из страны"

Новый штамм коронавируса в Великобритании распространяется с большой скоростью

Светлана Захарова живет в Лондоне вместе с сыном. Она рассказала Москве 24, что из-за закрытия авиасообщения со многими странами жители пытаются срочно уехать за пределы Великобритании, а в самой столице наблюдаются очереди в магазинах.

"Поскольку это все резко произошло, то все, конечно, в шоке и панике, срочно пытаются выехать из страны. Но тут другая проблема: чтобы сделать тесты на коронавирус, надо отстоять безумные очереди. И все забронировано, и прайсы теперь выросли. Если раньше можно было сделать за 100-150 фунтов, то теперь срочные тесты – по 400 фунтов, и то нет времени. Поэтому, конечно, небольшой дурдом", – пояснила женщина.



Светлана Захарова жительница Лондона Паника есть, потому что люди не понимают, что дальше делать. Многие бизнесы закрываются, люди не понимают, как зарабатывать деньги, как дальше передвигаться. Пока все это очень резко.

Жительница Лондона добавила, что в режиме локдауна в стране также существуют сложности в обучении. По ее словам, школьники сейчас готовятся к экзаменам с помощью онлайн-обучения, но качество образования в таком варианте оставляет желать лучшего.

В свою очередь, жительница Йорка Татьяна Томпсон пояснила Москве 24, что у них в городе никакой паники нет и люди спокойно ходят по магазинам в поисках подарков к Рождеству и Новому году. При этом традиционную рождественскую ярмарку перенесли на февраль. Сама Татьяна работает в сфере торговли.

"Люди "шопятся" каждый день очень много, мы делаем большие выручки. Но все должны придерживаться правил безопасности: ношение маски, дезинфекция рук, ограниченное количество людей. Это нам даже помогает делать выручку, потому что люди, которые стоят в очереди в магазин, действительно хотят что-то купить, а не просто пройтись", – пояснила она.

Не стоит бояться?

Фото: Ben Birchall/PA via AP

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал Москве 24, что любые вирусы со временем подвержены мутации. Однако, по его словам, коронавирус не настолько меняется, как, например, вирус гриппа.

"Скорее всего, эти мутации не особо влияют на основные свойства вируса, то есть на способность выявлять заболевание, его родство к рецепторам и способность передаваться. Опасность нового вируса несколько преувеличена", – пояснил вирусолог.



Виталий Зверев научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Коронавирус попал в человеческую популяцию и пока никуда не исчезнет, нам с ним предстоит жить. Новый штамм уже в Голландию попал и до России тоже, вероятно, дойдет.

Эксперт считает, что на эффективность вакцин, которые сейчас разрабатывают, появление нового мутировавшего коронавируса также не отразится. "Скорее всего, мутация никак не повлияет на его антигенную структуру, то есть там остался тот же самый состав, те же самые белки, из которых мы делаем вакцину", – подчеркнул Зверев.

Заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков предположил, что больные новым вирусом уже могли попасть на территорию России, так как авиасообщение до этого времени было открытым. По его мнению, определенные изменения коронавируса за длительное время произошли в каждой стране.

"Нужно понимать, что любой вирус видоизменяется и будет выделяться именно тот штамм, который в такой ситуации быстрее распространяется. Это справедливо как для Великобритании, так и для США, и для России, и для всех других стран. Это значит, что в каждой географической точке идет некая эволюция штаммов", – пояснил собеседник Москвы 24.



Павел Волчков руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Есть вероятность, что в каждой стране есть свои штаммы, но открытие границ и транспортного сообщения привело к тому, что все это быстро перемешалось. Поэтому не факт, что у нас нет своей формы вируса, которая обладает аналогичными свойствами. Но пугаться в любом случае не стоит.

Волчков уверен, что впоследствии будут возникать новые штаммы вирусов, а доминирующим станет тот, который будет наиболее заразным.