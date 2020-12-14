В ВОЗ прокомментировали новую мутацию COVID-19 в Великобритании

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Новая мутация COVID-19, обнаруженная в Великобритании, серьезно не влияет на структуру вируса. Об этом сообщила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Она отметила, что в настоящий момент нет данных об ином поведении мутации по сравнению со стандартным штаммом. В то же время Ван Керкхове подчеркнула, что в оценке ситуации необходимо проявлять осторожность.

"Мы внимательно следим за тем, будут ли у мутации найдены изменения, которые могут нейтрализовать антитела. И мы также тестируем на это все мутации, которые появляются", – отметила представитель ВОЗ.

Ранее новую мутацию коронавируса обнаружили ученые онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона. Отмечалось, что она может проходить мимо антител, поскольку они не распознают данную форму COVID-19. Мутацию обнаружили в Дании и Нидерландах.

До этого специалисты исследовали 12 тысяч мутаций коронавируса. Ученые заявили, что коронавирус может мутировать при размножении и из-за иммунитета хозяина, а также при взаимодействии с другими вирусами.