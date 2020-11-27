Ученые выявили 12 тысяч мутаций у коронавируса

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Специалисты исследовали 12 тысяч мутаций коронавируса, сообщает "Газета.ру".

Ученые заявили, что коронавирус может мутировать при размножении и из-за иммунитета хозяина, а также при взаимодействии с другими вирусами. Сообщается, что первое изменение вируса было зафиксировано в марте в Европе при активном распространении штаммов с мутацией в гене S.

По словам специалистов, к настоящему моменту мутация D614G есть почти у всех вариаций коронавируса. Ученые выразили опасение, что следом за вакцинацией образуются новые мутации, которые сделают вирус более заразным.

Ранее специалисты Роспотребнадзора, исследовавшие мутации COVID-19, установили, что геном вируса в России претерпел лишь незначительные изменения с момента его выявления. Эксперты прочитали полные геномы 1 215 изолятов коронавируса, которые были выделены в различное время с момента его выявления в России.

Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 60 миллионов случаев коронавируса, свыше 1,416 миллиона человек скончались. В России зафиксировано 2 215 533 случая COVID-19, вылечились 1 712 174 человека, скончались 38 558.

