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Москва 24

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Общество

11:55

В Роспотребнадзоре сообщили, что геном коронавируса в России мутировал незначительно

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Роспотребнадзора, исследовавшие мутации COVID-19, установили, что геном вируса в России претерпел лишь незначительные изменения с момента его выявления, сообщает сайт "Аргументы и факты".

На данный момент специалисты прочитали полные геномы 1 215 изолятов коронавируса, которые были выделены в различное время с момента его выявления в России.

"Изучение генетической изменчивости коронавируса обеспечивает оперативный мониторинг за патогеном и готовность к незамедлительному принятию необходимых мер при появлении более опасного варианта вируса", – информирует Роспотребнадзор.

Как сообщается, все образцы заразившихся коронавирусом направляются в специальную лабораторию центра "Вектор", чьи специалисты имеют огромный опыт изучения генетических изменений вирусов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в настоящий момент не наблюдается изменений мутаций коронавируса. Она отметила, что имеющиеся изменения COVID-19 не влияют на его эпидемиологический потенциал.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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