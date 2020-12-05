Найдена "ускользающая" от антител мутация коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона обнаружили мутацию SARS-CoV-2, которая может "ускользать" от распознавания антителами, сообщает Nature.

Ученые провели исследование, в ходе которого на карту были нанесены все возможные мутации COVID-19, которые могут предотвратить связывание трех моноклональных антител.

Некоторые мутации затрагивали белковый сегмент, с помощью которого вирус проникает в клетки. Одна из таких мутаций маскировала вирус от антител. Уточняется, что данная мутация была найдена в Нидерландах и Дании.

Ранее сообщалось, что специалисты исследовали 12 тысяч мутаций коронавируса. Ученые заявили, что коронавирус может мутировать при размножении и из-за иммунитета хозяина, а также при взаимодействии с другими вирусами.

Сообщается, что первое изменение вируса было зафиксировано в марте в Европе при активном распространении штаммов с мутацией в гене S.