В России выявили 28 776 случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В России за последние сутки выявили 28 776 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб. В 5 678 (19,7%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

На Москву пришлось 7 237 случаев, на Санкт-Петербург – 3 760, на Московскую область – 1 498, на Нижегородскую область – 503, на Свердловскую область – 400, на Псковскую область – 398, Карелию, Архангельскую и Воронежскую области – по 388, Ростовскую область – 385, Вологодскую область – 367, Крым – 354, Хабаровский край – 339, Пермский край – 332, Красноярский край – 330.

Всего в РФ зарегистрировано 2 906 503 случая коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, республиках Тыва и Алтай.

За последние сутки подтвержден 561 летальный случай, за весь период по стране от коронавируса умерли 51 912 человек. За прошедшие сутки были выписаны 24 158 человек, за весь период вылечились от коронавируса 2 319 520 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, побороть опасный вирус удастся к весне, уточнив, что, если население приложит все возможные усилия, остановить пандемию можно будет и раньше.

