Мурашко сообщил, что в России 80% пациентов с COVID-19 лечатся на дому

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В настоящее время в России от COVID-19 лечатся более 1,1 миллиона человек, из них около 900 тысяч получают медицинскую помощь амбулаторно, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"В целом сегодня 80% населения получают помощь амбулаторно. Это 900 тысяч пациентов, и на стационарных койках находятся на лечении 216 тысяч пациентов", – приводит его слова РИА Новости.

По данным Мурашко, около 15 тысяч больных размещены на провизорных койках в ожидании подтверждения диагноза.

Ранее Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. По его словам, вакцина доставлена во все субъекты. В регионах развернуто 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для дальнейшего распределения.

