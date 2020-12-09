ВОЗ: почти 4 млн человек в мире заразились коронавирусом за неделю

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За минувшую неделю число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на четыре миллиона. Это больше, чем за предыдущие семь дней, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, с 30 ноября по 6 декабря в мире зарегистрировали 3 970 427 случаев COVID-19 и 73 396 смертей. Неделей раньше были выявлены 3 935 330 новых пациентов и 69 916 летальных исходов.

Почти половина всех заболевших за семь дней приходится на Северную и Южную Америку. В Европе заболеваемость остается высокой, однако смертность падает.

В Северной и Южной Америке за неделю зафиксировали свыше 1,84 миллиона новых случаев, умерли больше 28 тысяч человек.

В Старом Свете число новых пациентов выросло более чем на 1,45 миллиона, скончались свыше 19 тысяч человек. В Юго-Восточной Азии заболели более 332 тысяч человек, а число смертей превысило 5 тысяч.

В США число новых случаев возросло более чем на 1,25 миллиона. Далее следуют Бразилия, Индия, Россия, Италия, Германия, Великобритания, Иран, Украина и Польша.

В России за последние сутки выявили 26 190 новых случаев коронавируса. В 4 739 (18,1%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 2 541 199 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 559 летальных случаев, за весь период по стране умерли 44 718 человек. За последние 24 часа вылечились от коронавируса 26 266 человек, всего по стране – 2 007 792.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ограничительные меры из-за COVID-19 будут необходимы, пока не появится возможность влиять на ситуацию с помощью лекарств.

