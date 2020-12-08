Медик назвал основную угрозу для переболевших COVID-19 молодых людей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Названа основная угроза для переболевших COVID-19 молодых людей. Об этом сообщил генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти.

Специалист пояснил, что для молодых людей перенесенный коронавирус становится первым в жизни тяжелым ударом по здоровью.

"Если пожилой живет с хроническими заболеваниями, молодой вдруг осознает свою хрупкость. Он не думает о болезни как об угрозе для жизни", – объяснил медик в беседе с РИА Новости.

Скотти дополнил, что почти треть пациентов после выздоровления продолжают ощущать различные симптомы болезни. В их числе тревожность, переменчивость настроения и бессонница.

"У молодых людей от 20 до 40 лет после заражения возникает эмоциональный эффект, при котором каждый сигнал организма ощущается в многократном объеме", – заключил эксперт.

Ранее врач назвал необходимые лекарства во время пандемии COVID-19. При этом медик предостерег от покупки антибиотиков.

За последние сутки в России выявили 28 142 новых случая коронавируса. Из них 5 789 случаев не имели клинических проявлений болезни.