В России выявили 28 142 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В России за последние сутки выявили 28 142 новых случая коронавируса в 85 регионах страны, сообщает Оперштаб. В 5 789 (20,6%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
На Москву пришлось 7 279 случаев, на Санкт-Петербург – 3 741, на Республику Карелия – 473, на Архангельскую область – 395, на Вологодскую область – 369, на Республику Коми – 292, на Мурманскую область – 286, на Псковскую область – 250, на Новгородскую область – 209, на Ямало-Ненецкий автономный округ – 191, на Республику Хакасия – 181, на Республику Тыва – 99, на Республику Калмыкия – 94, на Магаданскую область – 47.
Всего в России зарегистрировано 2 488 912 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.
Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе – 0,5%, в Республике Алтай, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Дагестан – 0,6%, Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарской Республике, Оренбургской области, Республике Марий Эл, Новосибирской области – 0,7%.
За последние сутки подтверждено 456 летальных случаев, за весь период по стране умерли 43 597 человек. За последние 24 часа выписали 18 850 человек. За весь период в России вылечились от коронавируса 1 956 588 человек.
Ранее в Москве началась работа кабинетов вакцинации от коронавируса. Пока процедура доступна только для учителей, врачей и сотрудников городских служб. Запись открыта на две недели вперед. В городе пока 70 площадок, где можно сделать прививку.
Также глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что, пока не появится возможность влиять на ситуацию с коронавирусом с помощью лекарств, будут необходимы ограничительные меры.
Еще 5 027 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве
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