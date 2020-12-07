Ракова рассказала, как в Москве выявляют контактировавших с заболевшими COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Благодаря работе call-центра по обзвону заболевших COVID-19 с октября в Москве удалось выявить более 360 тысяч человек, контактировавших с ними. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она уточнила, что для максимально эффективного определения контактных лиц в call-центре работают 450 специалистов в смену, которые в постоянном режиме общаются с больными и восстанавливают их круг контактов.
"Их в свою очередь оперативно информируем, что им внимательно надо следить за состоянием своего здоровья, а при первых симптомах обращаться к врачу. Только с октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц. Кроме того, с середины октября в Москве заработал call-центр по приему входящих звонков от зараженных и тех, кто общался с ними в течение последних 14 дней. Это позволило дополнительно установить более 600 новых контактных", – рассказала Ракова.
Call-центр открылся в апреле для обзвона инфицированных коронавирусом и уточнения их данных: местонахождения, места работы или учебы, последних перемещений и совместно проживающих с ними людей. С октября перечень определяемых данных расширился – теперь сотрудники выясняют, какие места заболевший посещал за последние две недели и с кем он контактировал, а также уточняют, соблюдал ли зараженный масочно-перчаточный режим в общественных местах.
Главная цель работы call-центра – оперативное выявление контактировавших с больными для минимизации распространения вируса и информирование москвичей о необходимости соблюдения самоизоляции для исключения развития тяжелых форм заболевания.
Ранее Ракова сообщила, что благодаря введенным мерам для учащихся 6–11-х классов избежали заражения коронавирусом более 23 тысяч детей. Заммэра отметила, что, согласно результатам опроса, большинство родителей поддерживают меры по дистанционному образованию старшеклассников.
Москвичи будут получать СМС-рассылку о контактах с больными COVID-19
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