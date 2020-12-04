Ракова оценила принятые меры по переводу части школьников на дистанционку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 23 тысяч детей избежали заражения коронавирусом благодаря введенным мерам для учащихся 6–11-х классов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью "Интерфаксу".

"Доля заболевших среди тех, кто остается дома, не растет в отличие от всех других групп. С начала сентября удалось сократить долю заболевших горожан старше 65 лет и школьников 6–11-х классов в полтора раза. Это само по себе позитивное явление. Но есть у изоляционных мер и еще более масштабный эффект", – подчеркнула она.

Заммэра отметила, что, согласно результатам опроса, большинство родителей поддерживают меры по дистанционному образованию старшеклассников. По словам Раковой, сегодня по инициативе родителей на такой формат учебы перешли уже более 30 тысяч учащихся начальной школы.

Всего с 19 октября школы провели свыше четырех миллионов онлайн-уроков, причем 98% стабильно проходят в МЭШ, уточнила вице-мэр.

Также Ракова рассказала, что всего за период пандемии переболели коронавирусом более 45 тысяч детей, из них свыше 2 тысяч госпитализировали, а 110 детей столкнулись с тяжелым осложнением.

В связи с этим заммэра заметила, что говорить однозначно о том, что дети не болеют коронавирусом и он для них не страшен, нельзя. В то же время она подтвердила, что болеют они в разы менее тяжело, чем взрослые и пожилые люди.

Также Ракова рассказала о "побочном эффекте" изоляционных мер. Это, по ее словавм, падение заболеваемости и уменьшение детского травматизма.

"С начала этого года с ОРВИ и гриппом в наших учреждениях наблюдались только 65% детей от объема прошлого года. Скорую помощь в школы вызывали в этом году почти в два раза реже. И в целом по всем заболеваниям в стационары Москвы в этом году поступили на 30% детей меньше, чем в 2019 году: число обращений с детскими травмами уменьшилось на 33%, с отравлениями – на 42% по сравнению с прошлым годом", – пояснила заммэра.

Все это Ракова объяснила тем, что дети самого активного, самостоятельного возраста и подростки сейчас находятся дома.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин продлил до окончания второй четверти дистанционное обучение для старшеклассников.

Мэр сообщал, что данная мера доказала эффективность в качестве профилактики распространения COVID-19.

Первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко рассказывал, что сейчас 56% учащихся школ страны находятся на очном обучении. Он отмечал, что для части детей реализована смешанная форма обучения.