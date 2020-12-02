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Город

17:58

В Москве продлили дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин продлил до окончания второй четверти дистанционное обучение для старшеклассников. Указ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

"Внести изменения в указ мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности", заменив в пунктах 5.2 и 5.6 указа слова "по 6 декабря" словами "до окончания второй четверти", – говорится в документе.

Ранее власти столицы продлили дистанционное обучение в 6–11-х классах до 6 декабря. Мэр сообщал, что данная мера доказала эффективность в качестве профилактики распространения COVID-19.

Первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко рассказывал, что сейчас 56% учащихся школ страны находятся на очном обучении. Он отмечал, что для части детей реализована смешанная форма обучения.

Минпросвещения не планирует перевод школьников на постоянную дистанционку

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