В Москве продлили дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин продлил до окончания второй четверти дистанционное обучение для старшеклассников. Указ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

"Внести изменения в указ мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности", заменив в пунктах 5.2 и 5.6 указа слова "по 6 декабря" словами "до окончания второй четверти", – говорится в документе.

Ранее власти столицы продлили дистанционное обучение в 6–11-х классах до 6 декабря. Мэр сообщал, что данная мера доказала эффективность в качестве профилактики распространения COVID-19.

Первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко рассказывал, что сейчас 56% учащихся школ страны находятся на очном обучении. Он отмечал, что для части детей реализована смешанная форма обучения.