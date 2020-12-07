Мурашко назвал ограничения из-за COVID-19 вынужденной мерой

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничительные меры из-за COVID-19 будут необходимы, пока не появится возможность влиять на ситуацию с помощью лекарств, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2020".
"До того, как мы научимся активно управлять фармацевтически, нам придется использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее. Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой", – приводит слова Мурашко ТАСС.
Ранее глава Минздрава назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране стабильной. По его словам, значимый прирост заболевших не наблюдается.
Он сообщал, что правительство России продлило на январь выдачу бесплатных лекарственных препаратов пациентам с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно.
Коронавирус научился "прятаться" от антител
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