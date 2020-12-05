Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в РФ стабильной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал ситуацию с распространением коронавируса в России стабильной. По его словам, значимый прирост заболевших не наблюдается.

"Сейчас сохраняется достаточно стабильная ситуация. Мы не видим значимого прироста. Сегодня он умеренный", – уточнил он.

Ранее правительство России продлило на январь выдачу бесплатных лекарственных препаратов пациентам с COVID-19, проходящим лечение амбулаторно.

В России за последние сутки выявили 28 782 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. В 5 867 (20,4%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.