В Москве выявлено еще 7 993 случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве выявили 7 993 новых случая коронавируса, сообщает Оперштаб. На ИВЛ в столичных медучреждениях находятся 456 человек.

Зафиксированный показатель является антирекордом с момента начала пандемии. Ранее максимум заболевших в столице был зафиксирован 27 ноября и составил 7 918 человек.

Наибольшая доля новых заболевших приходится на людей в возрасте от 18 до 45 лет – 41,6%. Еще 31,5% составляют пациенты в возрасте от 46 до 65 лет.

Лица в возрасте от 66 до 79 лет и дети в числе новых заболевших коронавирусом составляют 11,4 и 11,2% соответственно. Еще 4,3% – пациенты старше 80 лет.

В Москве за минувшие сутки госпитализирован 1 651 пациент с COVID-19.

В Оперштабе также напомнили о важности домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями. Ранее представители структуры объяснили, почему статистика новых случаев по коронавирусу фиксируется неравномерно.

За сутки в Москве выздоровели еще 6 854 пациента. Всего с начала пандемии столичные врачи вылечили более 485 тысяч заболевших коронавирусом, причем число выздоровевших растет еженедельно.

В субботу, 5 декабря, в Москве началась вакцинация от коронавируса. Первыми прививку получат врачи, учителя и сотрудники городских служб. Запись доступна через mos.ru на две недели вперед.

