Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Еще 6 584 пациента вылечились от коронавируса в Москве, сообщает Оперштаб.

Всего число выздоровевших людей в столице выросло до 485 308 человек.

Горожанам напомнили, что после лечения от коронавируса в Москве можно сдать плазму крови. Данный компонент используется в терапии заболевших. Записаться на процедуру можно по телефону: 8 (495) 870-45-16. Имеются противопоказания.

Ранее сообщалось, что в Москве началась работа кабинетов вакцинации от коронавируса. Пока процедура доступна только для учителей, врачей и сотрудников городских служб. Запись открыта на две недели вперед. В городе пока 70 площадок, где можно сделать прививку.

