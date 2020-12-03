Оперштаб объяснил динамику новых случаев коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил, почему наибольшее число новых случаев COVID-19 регистрируется в середине недели.

По данным экспертов, горожане чаще всего сдают тест на коронавирусную инфекцию в понедельник и вторник. Так как анализ занимает 48 часов, результаты становятся известны к середине недели, что выражается в пиках заболеваемости. На минувшей неделе рост случаев коронавируса был зафиксирован в четверг, 26 ноября, – 6 075, а в пятницу, 27 ноября, отмечалось максимальное значение за неделю – 7 918.

На текущей неделе фиксируется аналогичная тенденция. Существенный рост случаев COVID-19 пришелся на четверг, 3 декабря. В Москве выявили 7 750 новых заболевших.

Что касается колебаний статистики в течение недели, то в Оперштабе объяснили это неравномерной загрузкой частных лабораторий. Тестирование в столице проводится на базе 60 организаций, из которых частных – 28. При этом количество анализов день ото дня разнится на 20–25 тысяч, заявили специалисты.

Уточняется, что в период с пятницы по воскресенье количество обращений в медучреждения с подозрением на COVID-19 и исследований на наличие инфекции снижается. По информации Оперштаба, динамика связана с тем, что частные лаборатории в выходные не проводят тесты для сотрудников организаций.

Эксперты отмечают, что для более объективной оценки ситуации по заболеваемости коронавирусом в столице следует обратиться к показателям недельного прироста случаев – за минувшую неделю он составил 3%.

В Оперштабе также подчеркнули, что тенденции разброса показателей характерны и для ряда других мегаполисов, которые сопоставимы с Москвой по численности населения. Объясняется этот процесс как поведенческими закономерностями, так и особенностями работы лабораторий.

За последние сутки в России подтвердили 28 145 новых случаев коронавируса. Всего по стране с момента начала пандемии их выявлено 2 375 546.

