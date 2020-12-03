В Москве за сутки госпитализировали 1 606 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за сутки госпитализировали 1 606 пациентов с коронавирусной инфекцией. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 451 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"В столице подтверждено 7 750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.
Среди новых выявленных случаев 42,2% приходятся на пациентов от 18 до 45 лет, 31,6% – на людей от 46 до 65 лет, 10,9% – на пациентов от 66 до 79 лет, 4,0% – на граждан старше 80 лет. При этом 11% среди подтвержденных случаев – дети.
За последние сутки в России подтвердили 28 145 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений выявлено 5 988 (21,3%). Всего в России выявлено 2 375 546 случаев коронавируса.
Ранее сообщалось, что дополнительное производство вакцины от коронавируса запустят на территории технополиса "Москва". Площадку для производства препарата "Спутник V" удалось подготовить за месяц.
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