Пульмонолог рассказал, когда РФ выйдет на плато по COVID-19

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В России замедление темпов распространения COVID-19 связано с тем, что появились предпосылки выхода на плато, рассказал доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

По его словам, замедление может наблюдаться уже в ближайшее время.

"Это связано с тем, что в эту волну пока еще плато не достигнуто, но, по крайней мере, есть такие предпосылки, что может произойти в ближайшее время снижение", – рассказал Карабиненко ТАСС.

Специалист выразил мнение, что также это может быть связано и с более активным формированием коллективного иммунитета.

Врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов ранее рассказал, что для скорого выхода России на плато по COVID-19 требуется соблюдение гражданами всех противоэпидемических мер.

По словам специалиста, эффективная борьба с пандемией невозможна без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических норм. Люди, которые пренебрегают ношением средств индивидуальной защиты, оттягивают выход страны на плато по COVID-19, отметил он.