В России выявили 28 782 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России за последние сутки выявили 28 782 новых случая коронавируса в 85 регионах страны, сообщает Оперштаб. В 5 867 (20,4%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
В Москве за последние сутки диагностировали 7 993 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 3 726, в Московской области – 1 246, в Нижегородской области – 495, в Республике Карелия – 473.
Всего в Российской Федерации нарастающим итогом подтвержден 2 431 731 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чукотском автономном округе – 0,5%. Сравнимые показатели фиксируют в Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Марий Эл и Республике Дагестан – по 0,6%.
За последние сутки по всей стране подтверждено 508 летальных случаев. Из них 74 произошли в Москве. Всего же за время пандемии в РФ от COVID-19 погибли 42 684 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 27 644 человека. В Москве вылечились еще 6 584 пациента. За весь период выздоровели 1 916 396 человек.
С 5 октября в Москве открылись кабинеты вакцинации от коронавируса. Пока таких площадок 70. Первыми на прививку могут записаться врачи, учителя и сотрудники городских служб.
В Москве от коронавируса вылечились еще 6 584 человека
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