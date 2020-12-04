В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом

Фото: Антон Великжанин/Москва 24

В Москве скончались 74 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 6 868 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 6 891 пациент вылечился. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 478 724 человека, число умерших достигло 9 277 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире выявлено более 63,9 миллиона случаев заражения, свыше 1,488 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 2 402 949 случаев COVID-19, вылечились 1 888 752 человека, скончались 42 176.

Глава центра "Вектор" Ринат Максютов ранее выразил уверенность, что пандемия коронавируса завершится в 2021 году. При этом, по его словам, сам вирус сохранится.