Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом, сообщили в Оперштабе.

Уточняется, что на ИВЛ в больницах столицы находится 451 человек.

В Москве за минувшие сутки подтвердили 6 868 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших 42,3% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 31,4% – пациенты в возрасте от 46 до 65 лет.

Кроме того, в числе новых случаев 11,1% – это люди от 66 до 79 лет. Почти столько же – 11,3% – составляют дети. Наименьшая доля относится к пациентам старше 80 лет – 3,9%.

За минувшие сутки от COVID-19 в Москве вылечился 6 891 пациент. Общее число выздоровевших в столице достигло 478 724 человек.

Также сообщалось, что за сутки в городе скончались 77 пациентов, у которых диагностировали коронавирус.

