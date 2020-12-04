В Москве за время пандемии коронавирусом переболели свыше 45 тыс детей

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За время пандемии в столице коронавирусной инфекцией переболели более 45 тысяч детей. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего за весь период пандемии коронавирусом переболели свыше 45 тысяч детей. Конечно, всем хорошо известно, что дети чаще являются переносчиками вируса, нежели тяжелыми пациентами", – рассказала Ракова в интервью "Интерфакс".

По словам заммэра, за это время госпитализировали более двух тысяч детей, сейчас несколько десятков детей остаются в Морозовской больнице.

"110 детям, к сожалению, пришлось столкнуться с тяжелейшим осложнением – мультисистемным воспалительным синдромом", – уточнила заммэра. Она добавила, что к данному заболеванию привел коронавирус.

"То есть говорить однозначно о том, что дети не болеют коронавирусом и он для них не страшен, к сожалению, все-таки нельзя", – обратила внимание Ракова.

Ранее еще 6 891 пациент вылечился от коронавируса в Москве. Горожанам напомнили, что в столице продолжает действовать программа, согласно которой переболевшие COVID-19 могут сдать плазму для лечения других пациентов.