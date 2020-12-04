Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Еще 6 891 пациент вылечился от коронавируса в Москве, сообщили в Оперштабе.
Уточняется, что общее число выздоровевших в столице достигло 478 724 человек.
В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом уточнили, что отсутствие коронавируса у вылечившихся пациентов проверяют с помощью специальных тестов. В отдельных случаях выписанным необходимо дополнительное медицинское наблюдение или терапия.
Также горожанам напомнили, что в Москве продолжает действовать программа, согласно которой переболевшие COVID-19 могут сдать плазму для лечения других пациентов. Записаться на процедуру можно по телефону 8 (495) 870-45-16.
Накануне Сергей Собянин объявил, что 4 декабря в столице откроется запись на вакцинацию от коронавируса. Первыми препарат получат учителя и врачи.
Врачи смогут в ближайшее время записаться на вакцинацию от коронавируса