Число доноров плазмы крови с антителами к COVID-19 в ноябре увеличилось на 82%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Количество доноров плазмы с антителами к COVID-19 в ноябре увеличилось на 82% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, ежедневно в городе становится все больше тех, кто благодаря помощи врачей благополучно вылечился от коронавируса.
"В ноябре уже 2 645 человек сдали плазму крови с антителами к коронавирусу – это на 82% больше, чем месяцем ранее, когда число доноров составляло 1 453. Всего более 6,7 тысячи жителей столицы стали донорами плазмы после выздоровления от COVID-19, причем 12,6% из них сдавали кровь неоднократно", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.
Она назвала это по-настоящему важным делом, подчеркнув, что каждая такая донация может помочь спасти жизнь нескольким пациентам. При использовании такого метода комплексной терапии вероятность того, что состояние пациента улучшится, увеличивается в два раза.
Применение донорской плазмы с антителами к коронавирусу клинический комитет по COVID-19 утвердил в октябре. До этого метод использовали лишь в нескольких стационарах в качестве экспериментального.
Донорами могут быть выздоровевшие от COVID-19 люди от 18 до 55 лет с весом более 50 килограммов. У них не должно быть наличия хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса и вирусных гепатитов.
Накануне в Москве открыли восьмой пункт сдачи плазмы с антителами к коронавирусной инфекции. Теперь процедуру проводят и в городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова.
Переливание плазмы назначается лечащим врачом пациентам с COVID-19, болеющим в средней и тяжелой формах. Процедура переливания плазмы снижает вероятность перевода пациента на аппарат ИВЛ почти в два раза, а также увеличивает выживаемость на 19%.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом. Вирусолог предупредил, что защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами предосторожности.
Специалист рассказал, что происходит в клетках после заражения COVID-19
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