Российская теннисистка Рахимова проиграла китайской спортсменке Шуай

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Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла пройти в следующий раунд турнира в Гуанчжоу, уступив в первом круге китайской спортсменке, 237-й ракетке мира Чжан Шуай. Об этом сообщает "Газета.ру".

Встреча завершилась со счетом 1:6, 2:6 в пользу Шуай. Матч продолжался 59 минут.

Рахимова сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и не смогла заработать брейк-поинт. Шуай выполнила четыре подачи навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. Она реализовала два брейк-поинта из шести.

В следующем раунде турнира Шуай встретится с американской теннисисткой Бернардой Перой, которая одержала победу над 19-летней Александрой Эалой из Филиппин со счетом 6:3, 6:0.

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры. Видео, где он говорит о своем решении, теннисист опубликовал на своей странице в соцсети X.

Надаль отметил, что последние два года его жизни были сложными, поэтому он не сможет играть дальше. Теннисисту, по его признанию, непросто далось это решение, но он считает, что завершил карьеру в лучший момент.