Теннисист Рафаэль Надаль завершил карьеру

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры. Видео, где он говорит о своем решении, теннисист опубликовал на своей странице в соцсети X.

"Такова реальность, у меня были сложные годы, особенно последние два. Не думаю, что я могу играть. Очевидно, это сложное решение, но в этой жизни все имеет начало и конец, мне кажется, сейчас лучшее время, чтобы завершить карьеру, которая была длинной и успешной", – сказал Надаль.

Между тем теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами турнира Олимпийских игр в августе этого года. Они оказались первыми из россиян, кто получил медали на прошедшей Олимпиаде в Париже. Теннисистки уступили первое место итальянским спортсменкам Саре Эррани и Жасмин Паолини.