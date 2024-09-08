Белоруска Соболенко выиграла Открытый чемпионат США по теннису

Фото: ТАСС/AP/Kirsty Wigglesworth

Белоруска Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу в финальном матче Открытого чемпионата США по теннису, который прошел в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу Соболенко.

Белорусской спортсменке 26 лет, она является второй ракеткой мира, на ее счету 16 титулов Женской теннисной ассоциации.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в матче третьего круга турнира Олимпийских игр в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу канадского представителя.