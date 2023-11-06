Россиянка Звонарева и немка Зигемунд стали победительницами итогового турнира WTA в парах

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Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд одержали победу в финальном матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграв австралийку Эллен Перес и американку Николь Мелихар-Мартинес. Об этом сообщает РИА Новости.

Турнир проходил в мексиканском Канкуне. Финальная встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Звонаревой и Зигемунд.

Звонарева занимает 16-е место в парном рейтинге WTA, эта победа стала ее 16 в парном разряде. В 2010 году Звонарева также дважды была в финале турниров Большого шлема в одиночном разряде – на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США.

Ранее российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов, выступающий в весовой категории до 61 килограмма, был награжден серебряной медалью в рамках чемпионата мира. Соревнования проходили в Белграде.

До этого российский теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Джокович стал победителем данного чемпионата уже в четвертый раз – до этого сербский спортсмен выигрывал на турнире в 2011, 2015 и 2018 годах.

Джокович обыграл Медведева в финале Открытого чемпионата США по теннису