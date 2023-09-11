Джокович обыграл Медведева в финале Открытого чемпионата США по теннису

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Российский теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча завершалась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу сербского теннисиста.

Джокович стал победителем Открытого чемпионата США уже в четвертый раз – до этого серб выигрывал на турнире в 2011, 2015 и 2018 годах.

Этот год был очень успешным для сербского спортсмена, он выиграл 27 из 28 матчей на турнирах Большого шлема в этом году. Единственное поражение Джокович потерпел в финале Уимблдона от испанца Карлоса Алькараса.

До этого стало известно, что Медведев проиграл немецкому игроку Александру Звереву в третьем круге "Мастерса" в американском Цинциннати. Тогда встреча на корте продлилась 2 часа 32 минуты, российский теннисист уступил со счетом 4:6, 7:5, 4:6.

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир серии "Мастерс" в Риме