Медведев проиграл Звереву в третьем круге "Мастерса" в Цинциннати

Фото: Scott Stuart/Zuma/ТАСС

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому игроку Александру Звереву в третьем круге "Мастерса" в американском Цинциннати.

Встреча на корте продлилась 2 часа 32 минуты. Медведев проиграл Звереву со счетом 4:6, 7:5, 4:6.

Таким образом, российский теннисист завершил свое участие в "Мастерсе", призовой фонд которого составляет 6,6 миллиона долларов.

В третий круг "Мастерса" Медведев вышел, обыграв итальянца Лоренцо Музетти. Противостояние между Медведевым и Музетти продлилось 1 час 17 минут и завершилось со счетом 6:3, 6:2.

