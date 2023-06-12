Трое россиян вошли в топ-10 лучших теннисистов мира впервые в истории ATP

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Трое россиян вошли в топ-10 лучших теннисов в мужском одиночном разряде мира по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщается на сайте организации.

Игрок Даниил Медведев опустился со второй строчки на третью. Теннисист Андрей Рублев закрепился на седьмом месте, Карен Хачанов вновь оказался в десятке лучших.

Первое место в рейтинге занял сербский теннисист Новак Джокович. Ему удалось завоевать лидерство после победы на "Ролан Гаррос". Второе место закрепил за собой испанский спортсмен Карлос Алькарас.

Ранее Медведев обыграл спортсмена из Германии Янника Ханфманна в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" в Риме. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу российского спортсмена. Медведев впервые вышел в полуфинал турнира в Риме.



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