Россиянин Демин стал чемпионом юниорского Roland Garros в парном разряде

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Российский спортсмен Ярослав Демин вместе с представителем Мексики Родриго Пачеко выиграли у итальянцев Лоренцо Шахбази и Габриэле Вульпитту в финальном матче юниорского Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде.

Игра закончилась с результатом 6:2, 6:3 в пользу Демина и Пачеко. Спортсмены сражались в течение 59 минут.

Демину 17 лет. Спортсмен во второй раз за карьеру выступал на юниорском Roland Garros. В рейтинге юниоров Международной федерации тенниса (ITF) он занимает седьмое место. При этом 18-летний мексиканец Пачеко лидирует в нем.

Ранее стало известно, что вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису. Он проиграл бразильцу Тьяго Уайлду. Матч завершился с результатом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.

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