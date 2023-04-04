Российская теннисистка Калинская победила украинку Калинину на турнире в Чарльстоне

Фото: ТАСС/Zuma

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла украинку Ангелину Калинину в матче первого круга на турнире категории WTA 500 в американском Чарльстоне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4 и продлилась 1 час 59 минут. После матча россиянка по традиции подошла к сетке, чтобы пожать руку сопернице, но та сразу же направилась собирать вещи. В итоге Калинская пожала руку судье, а затем пошла к своему креслу.

Во втором круге турнира россиянка встретится с француженкой Ализе Корне.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Майами. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.



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