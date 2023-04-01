Даниил Медведев обыграл Карена Хачанова и вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Майами

Фото: depositphotos/belchonock

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Майами. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 в пользу Медведева. Всего теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут.

Благодаря этой победе Даниил Медведев прошел в финал турнира, в котором ему предстоит сыграть против победителя встречи между действующим чемпионом турнира в Майами испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером.

Ранее сообщалось, что болельщики и теннисисты не смогут демонстрировать флаги России и Белоруссии на турнирах, которые организованы Ассоциацией лаун-тенниса Великобритании (LTA).

До этого Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета (AELTC), который является организатором Уимблдонского турнира, разрешил выступить российским и белорусским спортсменам в нейтральном статусе. Он отметил, что теннисистам необходимо будет соблюдать определенные условия.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!