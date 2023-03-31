Российским теннисистам разрешили выступить на Уимблдоне в нейтральном статусе

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Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета (AELTC), который является организатором Уимблдонского турнира, разрешил выступить российским и белорусским спортсменам в нейтральном статусе. Он отметил, что теннисистам необходимо будет соблюдать определенные условия. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Согласно информации, российским и белорусским спортсменам нельзя будет публично поддерживать спецоперацию, получать финансирование от стран и иметь в качестве спонсоров российские и белорусские государственные компании.

"Если обстоятельства существенно изменятся в период до начала турнира, организаторы примут соответствующие меры", – отмечается в сообщении.

Турнир состоится с 3 по 16 июля этого года.

В 2022 году теннисистам из России и Белоруссии запретили принимать участие в турнире Уимблдон. Причиной стала ситуация, сложившаяся на Украине.

В свою очередь, Дмитрий Песков заявил, что от недопуска россиян к турниру пострадают сами соревнования. Также представитель Кремля назвал недопустимым тот факт, что спортсменов в очередной раз делают заложниками политических предубеждений и интриг.

Ранее в исполнительном комитете Международной федерации настольного тенниса заявили, что российских и белорусских спортсменов могут допустить к соревнованиям в статусе нейтральных атлетов. Таким образом, в федерации поддержали решение Международного олимпийского комитета (МОК).

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