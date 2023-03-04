Украинский теннисист поддержал российских спортсменов

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Украинский теннисист Олег Приходько выступил против осуждения российских спортсменов, поскольку, по его мнению, это только больше разжигает конфликт и делает атлетов его инструментами, сообщает РИА Новости.

Вторая ракетка Украины в парном разряде располагается на 121-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. В прошлом году он провел три турнира в паре с россиянином Яном Бондаревским.

"Сыграл пару с россиянином, потому что он является моим другом. И я играл пару именно со своим другом – для меня национальность не имеет значения",– сказал спортсмен.

Он заявил, что человека нужно судить за его поступки, а не по национальности. Однако он выразил сожаление, что в федерации применяется опыт диссидентов в советское время, когда людей осуждали за разногласие с общественными взглядами.

Теннисист добавил, что у него много друзей из России и Белоруссии, его девушка также из России. Приходько отметил, что все они всячески ему помогают, поэтому он не считает, что совершил какой-то страшный поступок.

Он признался, что ему поступали рекомендации от национальной федерации не проводить игры с россиянами. Как добавил спортсмен, он сделал так, как посчитал нужным.

"Слепо соблюдать политику партии я не стал. Считаю, что такое осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт", – заключил Приходько.

В мае прошлого года на фоне ситуации на Украине Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России. По словам главы ФТР, соответствующее решение было принято общим голосованием.

До этого теннисистам из России и Белоруссии по той же причине запретили принимать участие в турнире Уимблдон.



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