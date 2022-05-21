Международная федерация тенниса поддержала решение АТР и WTA не начислять очки за Уимблдон

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Международная федерация тенниса (ITF) поддержала решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) не начислять очки на Уимблдоне в 2022 году в соревнованиях среди юниоров и паратеннисистов на инвалидных колясках, которые являются частью этого турнира Большого шлема. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в частности, АТР и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки из-за отказа организаторов допускать российских и белорусских игроков.
"Это сложное решение было принято в качестве защитной меры, поддерживающей принцип открытого участия в международных соревнованиях. Позиция ITF по-прежнему заключается в том, что российские и белорусские спортсмены имеют право участвовать в них в нейтральном статусе", – заявили в ITF.
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России (ФТР). Президент ФТР Шамиль Тарпищев добавил, это решение было принято общим голосованием. Приостановится членство России и Белоруссии, добавил Тарпищев.
До этого сообщалось, что теннисистам из России и Белоруссии запретили принимать участие в турнире Уимблдон. Спортсменам впервые отказали в допуске к соревнованиям.
"В сложившихся условиях было бы неприемлемо допускать до участия в Уимблдоне российских и белорусских теннисистов, поэтому мы с глубоким сожалением отклоняем их заявки", – говорится на сайте организаторов.
При этом они могут пересмотреть решение позднее, если изменятся обстоятельства.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от недопуска россиян к турниру пострадают сами соревнования. Также представитель Кремля назвал недопустимым тот факт, что спортсменов в очередной раз делают заложниками политических предубеждений и интриг.
Уимблдон может потерять статус теннисного турнира Большого шлема из-за недопуска россиян
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