Ассоциация теннисистов-профессионалов отреагировала на отстранение россиян от Уимблдона

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Ассоциация теннисистов-профессионалов отреагировала на отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в турнире Уимблдон.

Там отметили, что данное одностороннее решение организаторов соревнований и Ассоциации лаун-тенниса (LTA) является несправедливым и создает разрушительный прецедент для игры.

"Дискриминация по национальному признаку также является нарушением нашего соглашения с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP", – говорится в заявлении на сайте организации.

Ранее стало известно, что теннисистам из России и Белоруссии запретили принимать участие в турнире Уимблдон. Спортсменам впервые отказали в допуске к соревнованиям. Причиной такого решения организаторы назвали сложившуюся ситуацию на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от недопуска россиян к турниру пострадают сами соревнования. Также представитель Кремля назвал недопустимым тот факт, что спортсменов в очередной раз делают заложниками политических предубеждений и интриг.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

