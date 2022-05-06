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Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России (ФТР). Об этом сообщил РИА Новости президент ФТР Шамиль Тарпищев.

По его словам, это решение было принято общим голосованием. Приостановится членство России и Белоруссии, добавил Тарпищев.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) исключил российские клубы из розыгрыша еврокубков. Также сообщается, что сборная не примет участия в турнире Лиги наций.

Кроме того, Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в организации. Подчеркивается, что статус федераций может быть пересмотрен.