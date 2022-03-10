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спорт

15:08

Совет Кубка мира по регби отстранил Россию от участия в чемпионате Европы

спорт

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Совет Кубка мира по регби принял решение отстранить сборную России от участия в чемпионате Европы. Об этом информирует официальный сайт World Rugby.

Таким образом, сборная РФ получила технические поражения в последних трех матчах турнира против команд Грузии, Португалии и Нидерландов.

В свою очередь, благодаря данному решению регбисты из Грузии досрочно вышли на Кубок мира.

До этого Европейская федерация регби отложила матч чемпионата Европы между национальными командами Грузии и России. Игра должна была состояться 27 февраля в Тбилиси.

Позднее в World Rugby объявили о решении лишишь Россию членства в организации. Утверждалось, что это было сделано в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили защитой честности глобальных спортивных соревнований.

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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