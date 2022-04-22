В Минспорте планируют провести открытие Спартакиады в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Церемонию открытия Спартакиады в августе 2022 года планируется провести в Москве, сообщил директор департамента спорта высших достижений Минспорта РФ Алексей Дроздов на заседании экспертного совета по физической культуре и спорту при комитете Совфеда по социальной политике.

Он не исключил, что в проведении соревнований задействуют несколько городов.

Спартакиады проводятся с 1956 года. Летние соревнования организовывались в предолимпийский год, зимние – за два года до Олимпийских игр. До момента распада СССР прошло 10 летних и семь зимних Спартакиад, последняя из них состоялась с марта по сентябрь 1991 года.

28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований". В организации уточнили, что россияне и белорусы, как отдельные лица, так и команды, должны приниматься только как нейтральные атлеты или нейтральные команды.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.