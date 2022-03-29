Международный союз биатлонистов приостановил членство СБР в организации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в организации. Об этом сообщается на сайте IBU.

"Исполнительный комитет IBU единогласно принял решение приостановить деятельность национальных федераций России и Белоруссии с немедленным вступлением в силу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с тем, что СБР и БФБ нарушили гуманитарные обязательства, что наносит ущерб репутации IBU и биатлонного спорта. Кроме того, приостановка членства связана с текущими событиями на Украине, пояснили в организации.

"Учитывая, что российское вторжение в Украину остановило деятельность Федерации биатлона Украины, было бы несправедливо, если бы национальные федерации атакующих стран продолжали пользоваться всеми правами членства в IBU", – указано в материале.

В IBU добавили, что решение может быть пересмотрено в зависимости от развития текущей ситуации.

2 марта российских и белорусских атлетов отстранили от участия в международных соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов. Соответствующее решение принял исполком IBU.

Данный запрет также распространяется на официальных лиц из России и Белоруссии.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

