Россиянин Даниил Медведев вернул себе звание первой ракетки мира

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Российский теннисист Даниил Медведев вернул себе звание первой ракетки мира. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Уточняется, что после выхода в финал Roland Garros россиянин набрал 7 950 баллов, что позволило ему переместиться на первую строчку рейтинга, которую до этого он занимал в период с 28 февраля по 21 марта текущего года.

Серб Новак Джокович между тем не смог преодолеть четвертьфинал турнира из-за чего опустился на третью строчку с 6 770 баллами. На вторую строчку рейтинга попал теннисист из Германии Александр Зверев. В его активе 7 075 баллов.

5 июня испанец Рафаэль Надаль одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в финале Открытого чемпионата Франции. Таким образом, он стал 14-кратным чемпионом Roland Garros. Это позволило ему переместиться на четвертую строчку рейтинга.

