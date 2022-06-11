Теннисист Медведев вышел в финал травяного турнира в Хертогенбосе

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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над французом Андрианом Маннарино в травяном турнире в нидерландском Хертогенбосе.

Матч продолжительностью 1 час 56 минут завершился со счетом 7:5, 7:5. Таким образом, Медведев вышел в финал турнира, призовой фонд которого составляет около 650 тысяч евро.

В финале россиянин сыграет с нидерландцем Тимом ван Рейтховеном.

Ранее Медведев не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа. В четвертом раунде он проиграл хорвату Марину Чиличу со счетом 2:6, 3:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут.

До этого российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и стал победителем турнира категории ATP 250 в Белграде. Встреча, которая продлилась 2 часа 27 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0.

