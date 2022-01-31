Теннисист Медведев обвинил болельщиков Australian Open в предвзятости

Теннисист Даниил Медведев обвинил болельщиков Australian Open в предвзятости. По его словам, в финале чемпионата он почувствовал, что, несмотря на всю толерантность Запада, национальность играет роль.

Медведев также признался, что отказался от детской мечты. Теперь он играет только ради себя и чтобы обеспечить семью и тех, кто в верит в него.

Накануне в Мельбурне состоялся финал Открытого чемпионата. Медведев уступил Надалю, упустив шанс стать первой ракеткой мира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.