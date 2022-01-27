Российские спортсмены показали, как все устроено в олимпийских деревнях в Китае

В Китае официально открылись олимпийские деревни. Как Китай подготовился к проведению Игр в пандемийное время, рассказывают и российские спортсмены. Одно из видео посвящено тому, как кормят участников Олимпиады. Все, как в пятизвездочном отеле, и с соблюдением антиковидных правил.

Соревнования будут проходить сразу в трех кластерах, в каждом расположена деревня для приема гостей. В общей сложности они смогут принять 5,5 тысячи спортсменов и участников делегаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.