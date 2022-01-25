Министр спорта Украины запретил олимпийцам стоять рядом с россиянами

В министерстве спорта Украины запретили атлетам стоять рядом с россиянами на Олимпиаде, чтобы избежать провокаций. Об этом заявил глава ведомства Вадим Гутцайт.

По его словам, со спортсменами даже провели отдельную встречу, где обсуждался этот вопрос.

На Олимпиаде в Токио в августе минувшего года широкий резонанс получила фотография, на которой снялись вместе прыгуньи в высоту украинка Ярослава Магучих и россиянка Мария Ласицкене. Украинку в соцсетях затравили за этот снимок, а потом ее вызвали на беседу в Минобороны Украины. Девушка ко всему прочем младший лейтенант Вооруженных сил. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.