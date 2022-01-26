Среди прибывших на Олимпиаду зарубежных делегаций выявили 13 новых случаев COVID-19

Среди зарубежных делегаций, которые уже прибыли в Китай на Олимпиаду, выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом.

По словам экспертов, Игры будут проходить в стрессовых условиях из-за пандемии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.